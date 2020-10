Drie gewapende mannen hebben dinsdagavond vier jongens van hun spullen beroofd bij een hangplek in het Roomburgerpark in Leiden. De politie is op zoek naar getuigen.

De jongens zaten daar in een omgebouwde zeecontainer toen de nog onbekende daders hen rond 22.00 uur bedreigden met een vuurwapen en een mes.

De recherche doet onderzoek naar de beroving en komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van deze straatroof.

Van de drie verdachten is een signalement verspreid. De eerste verdachte is "lichtgetint" en ongeveer 1,85 meter met een lang en slank postuur. Hij droeg een grijze gewatteerde The North Face-jas tot op heuplengte, een zwarte spijkerbroek, zwarte Nikes, een zwarte capuchon en een zonnebril met goudkleurig montuur. Hij droeg een blauw medisch mondkapje.

De tweede verdachte is volgens de politie "donkergetint" en ongeveer 1,65 meter lang met een breed postuur. Deze dader droeg een zwarte gewatteerde bodywarmer, een zwarte sweater met capuchon, een zwarte trainingsbroek met wit logo en zwarte schoenen. Verder had deze man zwarte wollen handschoenen aan en ook een blauw medisch mondkapje.

De derde verdachte is ongeveer 1,80 en heeft volgens de politie een "lichtgetinte huidskleur". Hij droeg een zwarte hoody, een witte capuchon en een zwarte spijkerbroek. Deze man had zwarte handschoenen aan en droeg een zwart mondkapje.