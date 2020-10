Naar aanleiding van het sterk groeiende aantal coronabesmettingen en het aanscherpen van de maatregelen door het kabinet, heeft de Boekenzolder in Leiden besloten drie weken dicht te gaan, van vrijdag 2 oktober tot en met vrijdag 23 oktober.

Gezien de relatief kleine werkruimte is het lastig om steeds de 1,5 meter afstand in acht te houden, laat de organisatie weten. Zowel voor de vrijwilligers als voor de bezoekers is het risico daarom te groot.

De Boekenzolder is een plek waar Leidenaren gratis boeken kunnen halen en brengen. Het brengen van boeken is nog wel mogelijk, maar alleen op afspraak.