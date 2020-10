Burgemeester Henri Lenferink van Leiden, tevens voorzitter van Veiligheidsregio Holland-Midden, ziet niks in de oproep om het dragen van een mondkapje verplicht te maken in winkels vanwege het gebrek aan overtuigend wetenschappelijk bewijs.

In een groot deel van de Randstad en in en rond Eindhoven krijgen inwoners het dringende advies om een mondkapje te dragen in alle openbare binnenruimtes. "Daar zie ik geen aanleiding toe. Er is geen wetenschappelijk overtuigend bewijs dat het echt helpt. Het heeft vooral een psychologisch effect", zegt Lenferink tegen nieuwspartner Sleutelstad.

Lenferink denkt dat de oproep om weer serieuzer met de maatregelen om te gaan, genoeg zou moeten zijn. "Dat bleek in maart en april ook zo te zijn en we zien in de stad ook dat het besef dat we echt weer serieuzer met dit vraagstuk om moeten gaan, is toegenomen."

De burgemeester maakt zich wel zorgen over het toenemende aantal coronabesmettingen. "Niet alleen in Leiden, maar in de hele veiligheidsregio zien we dat we behoorlijk zijn bijgekleurd", refereert hij aan de rode kleur die het kabinet geeft aan gemeenten waar de besmettingen hoog oplopen.

"Leiden behoort bovendien binnen de veiligheidsregio tot de gemeenten met het grootste aantal besmettingen. Dat is natuurlijk een enorme tegenvaller, omdat we een paar maanden geleden juist nog heel weinig besmettingen hadden in vergelijking met de rest van het land."