De begane grond van een pand waar drugs werd aangetroffen aan de Rooseveltstraat in Leiden is maandag op last van burgemeester Henri Lenferink gesloten. Het pand blijft zes maanden dicht, meldt de gemeente dinsdag.

De politie heeft chemicaliën en voorwerpen in het gebouw aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor de productie van drugs.

"Er zijn grote risico's verbonden aan drugslaboratoria en opslagplaatsen, mede omdat met chemicaliën wordt gewerkt. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid", aldus de gemeente Leiden.