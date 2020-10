De Leidse 3 October Vereeniging heeft besloten om alle geplande evenementen waar publiek bij aanwezig mocht zijn te schrappen, vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. Alle activiteiten tijdens Leidens Ontzet zijn dit jaar dus zonder publiek.

De Hutspotmaaltijd, het Kinderplein en de uitgifte van haring en wittebrood worden afgelast. De uitgegeven tickets voor de evenementen komen te vervallen.

Alle andere evenementen, zoals Minikoraal, Reveille en Koraal vinden plaats zonder publiek en zijn uitsluitend te volgen via de 3 October Ontzettend Livestream, die door nieuwspartner Sleutelstad wordt uitgezonden.

De digitale Taptoe wordt uitgezonden op 2 oktober vanaf 19.30 uur. De liederen van de Reveille en Koraal onder leiding van dirigent Wim de Ru en de traditionele Den Tonkelaarrede zullen op 3 oktober uitsluitend via het scherm te volgen zijn. De herdenkingsdienst in de Pieterskerk, het oudste onderdeel van de viering, gaat door, maar ook hier is geen publiek bij aanwezig.

Om de traditie van het uitdelen van haring en wittebrood in ere houden, worden op 3 oktober enkele zorginstellingen verrast met haring en het Geusje.

Het programma is te vinden op de website van de organisatie.