Een personenwagen en een taxibus zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in op elkaar gebotst op de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. Een passagier van de taxibus raakte daarbij gewond. De bestuurder van de auto is na de aanrijding doorgereden.

Het ongeval gebeurde rond 1.05 uur. Een passagier van de taxibus is behandeld door een ambulancemedewerker.

Hoe het ongeval precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft de dashcambeelden van de taxibus gekregen en gaat kijken of ze de auto kan achterhalen.