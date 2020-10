Op de A44 bij Oegstgeest is woensdagmorgen een hond aangereden. Het dier rende de snelweg op, waarop een automobilist hard op de rem trapte.

Een achteropkomende auto botste op de remmende voorganger en ook de hond werd geraakt.

De hond vluchtte de berm is en is even later door agenten gewond aangetroffen op het Pomonapad. De hond had duidelijk veel pijn en is door de dierenambulance naar de dierenarts gebracht.

Het baasje van de hond is op de hoogte gesteld.