Een automobilist is dinsdagavond op een fietser gebotst op de nieuwe fietsrotonde bij de kruising Herenstraat, Koninginnelaan en Leuvenstraat in Leiden. Niemand is gewond geraakt. Het is de vierde keer in een paar maanden tijd dat er een ongeluk gebeurt op de nieuwe rotonde.

Het ongeval vond rond 18.00 uur plaats. Het bleef net als voorgaande ongelukken enkel bij materiële schade.

Het Leidse college meldde dinsdag eerder nog dat de rust is wedergekeerd. "Sinds de drie ongevallen in juli en augustus hebben zich geen, bij het college bekende, nieuwe incidenten voorgedaan."

Christiaan van Minnen is de voorzitter van de winkeliersvereniging Herenstraat en heeft hulp geboden bij het ongeluk van dinsdag.

"De fietsrotonde is gevaarlijker dan de oorspronkelijke verkeerssituatie, de voorrangsregeling moet worden teruggedraaid. Dat Leiden er nog aan moet wennen is onzin, ook automobilisten die er voor het eerst rijden moeten de verkeerssituatie kunnen snappen."