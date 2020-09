Burgemeester Henri Lenferink van Leiden heeft dinsdag in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden het Leidse Café ’t Centrum van Melzen aan de Nieuwe Beestenmarkt per direct voor twee weken gesloten wegens meerdere coronabesmettingen.

Verschillende RIVM-richtlijnen zijn overtreden, waardoor waarschijnlijk acht mensen met COVID-19 besmet zijn geraakt.

"De GGD Hollands Midden heeft aangegeven dat deze patiënten mogelijk elkaar hebben besmet ten tijde van het bezoek aan dit café en dat het daarnaast ook mogelijk is dat anderen besmet worden bij het bezoek aan dit café", zo laat de veiligheidsregio weten in een toelichting op de sluiting.

De politie constateerde afgelopen zaterdag dat zowel in het café als op het terras geen 1,5 meter afstand werd gehouden. Het café kreeg daarvoor een last onder dwangsom. Dat is een voorwaardelijke boete die pas bij herhaling van de overtreding betaald hoeft te worden.

Het café is gesloten tot 7 oktober.