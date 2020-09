De bestuurster van een bakfiets is dinsdag gewond geraakt na een botsing met een personenauto op de Van der Valk Boumanweg ter hoogte van de Tollenaersingel in Leiderdorp. Bij het ongeval is ook een tweede auto betrokken.

Door de aanrijding is de bakfiets op zijn kop op het wegdek terechtgekomen. De bestuurster raakte hierbij gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Mogelijk wordt de verkeersongevallenanalyse (VOA) ingeschakeld vanwege de complexe situatie.