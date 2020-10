Tegenstanders van de aanleg van een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark in Leiden stellen in een open brief aan de Leidse gemeenteraad een compromis voor. Dat wordt echter afgewezen door het bestuur van de hockeyclub. De gemeenteraad neemt op donderdag 12 november een definitief besluit over de kwestie.

De organisatie Vrienden van het Roomburgerpark, schrijver van de brief, stelt voor om naast de Lorentzschool twee oefenvelden voor de hockeyclub aan te leggen, in plaats van een vierde hockeyveld in Roomburgerpark.

Bas Pietersen, voorzitter van de hockeyclub, stelt dat het plan dat er nu ligt al het beste compromis is. "We zijn hier helemaal niet over benaderd. We hebben de afgelopen vijftien jaar alles onderzocht: van velden op daken tot zelfs ondergrondse velden", aldus Pietersen.

Met twee trainingsvelden op de strook langs de Hazewinkelstraat ontstaat volgens de parkvrienden ruimte voor nieuwe leden en neemt de druk op de bestaande velden af. Ook zouden de leerlingen van de Lorentzschool er doordeweeks gebruik van kunnen maken.

Verdwijnen van groen

De bewuste plek is in de gemeentelijke plannen aangewezen om te vergroenen. Dat is ter compensatie van het groen dat in het park zelf verdwijnt als daar een extra hockeyveld komt. Er zouden eerder appartementen gebouwd worden op de plek naast de school, maar die plannen zijn definitief van de baan.

Het verdwijnen van groen in het park is niet het enige argument dat oud-huisarts Jan de Bruijne en bioloog Helias Udo de Haas namens de Vrienden van het Roomburgerpark hanteren in hun brief aan de raad.

Ze hekelen ook de miljoeneninvestering die de gemeente wil doen: "een kostenpost van bijna zes miljoen euro voor 158 extra leden van de hockeyclub." Ook de verplaatsing van de speeltuin blijft een stevig pijnpunt.

Parkeerplaatsen

Wel verdwijnen er parkeerplaatsen voor de hockeyers in het compromisvoorstel van de Vrienden van het Roomburgerpark. "Maar we zijn van mening dat de hockeyvelden primair voor voetganger en fietser bereikbaar moeten zijn."

De raadscommissie Onderwijs en Samenleving hoort dinsdagavond de voor- en tegenstanders van het herinrichtingsvoorstel van de gemeente.