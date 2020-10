Studenten in Leiden betalen gemiddeld meer dan 100 euro per maand te veel voor de huur van hun kamer. Dat blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

De gemiddelde huurprijs is in 2019 met 7,5 procent gestegen en studenten betalen landelijk gezien gemiddeld 106 euro per maand meer dan verhuurders op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS) zouden mogen vragen, zo meldt Omroep West.

De LSVb hield een steekproef onder meer dan vijfduizend studenten. In Leiden betalen de studenten die aan het onderzoek hebben deelgenomen gemiddeld 395 euro voor hun kamer per maand. Dit betekent dat deze studenten maandelijks 100,05 euro te veel aan huur betalen.

De maximale huurprijs wordt in Nederland vastgesteld via een puntensysteem. Bij een bepaald puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Maar niet alle verhuurders in Nederland houden zich eraan. Volgens Lyle Muns van de LSVb worden vooral studenten zwaar getroffen.

De studentenvakbond pleit dan ook voor forse boetes voor verhuurders die een te hoge huurprijs hanteren. "Zonder zo'n boete is er voor huisjesmelkers geen enkele stimulans om hun gedrag aan te passen", aldus Muns.

De vakbond roept de overheid op om acties te ondernemen om de huurprijzen voor studentenkamers naar beneden te brengen.