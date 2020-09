De Leidse studentenvereniging Minerva schort de kennismakingsactiviteiten voor het nieuwe studiejaar op. Minerva is de eerste van de grote studentenverenigingen die deze stap neemt.

Aanleiding is een aantal besmettingen binnen de vereniging. De sociëteit aan de Breestraat gaat vooralsnog niet op slot. Het probleem zit voornamelijk in studentenhuizen.

Het gaat daarbij om meerdere panden aan het Rapenburg en de Hooigracht en verder een stuk of twintig studentenhuizen verspreid over het centrum. Bij een vrouwenhuis aan de Haagweg zouden ook bezoekers besmet zijn geraakt.

Zowel burgemeester Henri Lenferink als de hoogste baas van de universiteit, rector Carel Stolker, prees de studenten voor hun maatregelen, maar waarschuwde tegelijkertijd dat de studentenhuizen de RIVM-maatregelen beter moeten naleven. Er zouden onder meer feestjes worden gehouden onder het mom van hospiteren.

Burgemeester noemt aantallen 'erg zorgwekkend'

De Leidse burgemeester, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands-Midden, staat op scherp nu het aantal besmettingen snel toeneemt. "Er zijn relatief veel besmettingen in de studentenwereld, maar tot op heden hebben we geen besmettingen gevonden die zijn opgelopen in een van de sociëteiten", zegt Lenferink.

"Op feestjes en hospiteeravonden wel, maar er zijn ook studenten die het virus meegenomen hebben van vakantie of activiteiten elders en vervolgens huisgenoten besmet hebben."

In een brief die de burgemeester woensdag stuurde aan de stad gaat hij ook in op de verspreiding van het coronavirus in studentenhuizen. Hij noemt de aantallen "erg zorgwekkend".

Vrijdag houdt het kabinet een landelijk spoedberaad. Aansluitend volgt een persconferentie. Dan wordt ook bekendgemaakt welke regionale maatregelen er komen.