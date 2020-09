Burgemeester Henri Lenferink heeft een brief geschreven naar aanleiding van de stijging van het aantal coronabesmettingen in Leiden. In de brief die vooral aan jongeren en jongvolwassenen gericht is, roept hij op om afstand te bewaren.

In de brief schrijft de burgemeester dat hij het erg vervelend vindt dat het coronavirus nog steeds rondwaart in Nederland. "We hadden gehoopt dat het nu wel weg zou zijn, maar dat is helaas niet zo." Lenferink is blij dat het aantal ziekenhuisopnames tot nu toe beperkt blijft, maar noemt het wel schrikbarend dat het aantal besmettingen in de stad zo hard oploopt.

De brief is vooral gericht aan mensen tussen zestien en dertig jaar. "De verspreiding onder hen lijkt vooral plaats te vinden in studentenhuizen, maar ook feestjes met familie of vrienden zorgen vaak voor veel besmettingen", schrijft Lenfernink.

"Ik begrijp goed dat de behoefte aan contact en gezelligheid groot is en dat de vrees voor de ziekte, zeker bij jonge mensen, veel kleiner is, maar zo blijft het virus actief, met alle gevolgen van dien."

De burgemeester roept inwoners van de stad op om serieus met de regels te blijven omgaan en goed afstand te houden. "Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan, dat horecagelegenheden en de bioscoop open kunnen blijven en dat we onze ouders en opa's en oma's kunnen blijven bezoeken."

Lenferink sluit de brief af met de mededeling dat Leidenaren trots mogen zijn op de wetenschappers die bezig zijn met de ontwikkeling van een vaccin. "We mogen best trots zijn dat onze stad zo actief meewerkt aan het verslaan van het virus."