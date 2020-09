De Praxis aan de Zoeterwoudseweg in Leiden is dinsdag gesloten vanwege een positieve coronatest. Het is niet bekend of het om een klant of medewerker gaat.

"Wij betreuren de sluiting enorm, maar de gezondheid van onze medewerkers en klanten heeft de hoogste prioriteit", laat een woordvoerder van de bouwmarkt weten.

Op het hek van de winkel is een mededeling van vergelijkbare strekking opgehangen. Op verdere vragen wil de bouwmarkt niet reageren.

Mensen die een Praxis-filiaal in de regio willen bezoeken, kunnen terecht op de Hoge Morsweg 152A in Leiden of de Zijlbaan 32 in Leiderdorp.

Het is niet duidelijk wanneer de winkel weer opengaat.