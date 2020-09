Het Walking Football-toernooi van de RCL OldStars op de Bloemerd in Leiderdorp heeft meer dan 4.000 euro opgeleverd voor KiKa. Organisator Rob van der Groen is "meer dan tevreden", meldt nieuwspartner Sleutelstad.

De aanleiding van het voetbaltoernooi was de diagnose van kanker bij een van de jeugdleden van voetbalclub RCL. De OldStars van RCL wilden graag wat concreets doen en organiseerden daarom een sponsortoernooi.

Met het jeugdlid van RCL, Feijs van Dam, gaat het een jaar na de diagnose goed. Hij verrichtte samen met oud-international Wim Rijsbergen de openingshandeling van het toernooi.

Een dag na het toernooi weet de organisatie dat er in ieder geval 4.000 euro is opgehaald. Dat bedrag kan oplopen omdat nog niet al het geld is geteld. Zo moeten de opbrengsten van de kassa en het 'Rad van Avontuur' er nog bij komen en zijn er bij RCL volgende week andere toernooien waarvan de opbrengst meegenomen wordt in de actie. "Het ziet er naar uit dat we het streefbedrag van 4.500 euro gaan halen", zegt Van der Groen.