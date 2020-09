Een meerderheid van de partijen in de Leidse gemeenteraad wil dat het college het Lucas van Leyden Fonds gaat aanpakken. Dat fonds zou namelijk vooral buitenlandse kunstenaars helpen, en de raad wil dat juist lokale kunstenaars ervan gaan profiteren.

Het Lucas van Leyden Fonds moet zorgen voor beeldende kunst in de openbare ruimte. In het fonds zit een miljoen euro voor een periode van vier jaar. Op dit moment is 750.000 euro al beschikbaar gesteld. Het laatste deel staat nu ter discussie in de Leidse gemeenteraad.

Het geld zou volgens sommige partijen gezien de huidige coronacrisis bezuinigd moeten worden. Andere partijen zeggen dat het geld juist nu in de culturele sector moet blijven, maar dan wel lokaal besteed zou moeten worden. Die laatste optie lijkt een meerderheid te krijgen in de Leidse gemeenteraad.

Dat de verrichtingen van het fonds ter discussie staan, komt niet alleen door de coronacrisis. In 2018 werd het fonds in het leven geroepen en in 2019 ging het van start. Toch zijn er tot op heden nog geen concrete voorbeelden in de stad te vinden die via het fonds tot stand zijn gekomen.

Aantal partijen wil fonds helemaal afschaffen

"Er zijn wel een heleboel projecten uitgezet", zegt Kitty Zijlmans, voorzitter van stadscuratorium dat bepaalt welke projecten doorgang vinden. "Je kunt niet zomaar ergens een kunstwerk neerzetten. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren", leg ze uit. "Daarnaast moesten we vanaf nul beginnen. Er was niks. Geef ons de tijd om te oogsten."

Om het geld van het fonds niet aan buitenlandse kunstenaars te besteden willen een aantal politieke partijen het vooral besteden aan Leidse kunstenaars. Een ander deel van de Leidse gemeenteraad, met name de oppositiepartijen, wil het hele fonds afschaffen. "We moeten per direct de stekker uit dit geldverslindende project trekken", zegt VVD-raadslid Juliette Gilissen-Verplancke.