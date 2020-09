Op de Korevaarstraat in Leiden is een voetganger donderdagavond gewond geraakt. De man liep tegen een lijnbus aan. Ook raakte donderdagavond rond hetzelfde tijdstip een fietser gewond door een aanrijding met een auto op de Levendaal.

De twee ongevallen waren donderdag rond 20.30 uur.

De voetganger die tegen een bus op Korevaarstraat is gelopen is naar het ziekenhuis overgebracht. Omdat in eerste instantie onduidelijk was of er sprake was van ernstig letsel, werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Deze bleek niet nodig en werd daarom geannuleerd.

Bij het tweede ongeval werd een oudere man op de Levendaal door een automobilist over het hoofd gezien. De man is naar het ziekenhuis overgebracht.