De Leiden Marathon krijgt geen vergunning voor de dertigste editie die op 21 en 22 november stond gepland. Ondanks alle protocollen voor coronamaatregelen, krijgt de organisatie geen toestemming om het hardloopevenement te houden. Doorslaggevend daarbij was het oplopende aantal coronabesmettingen in de regio.

De organisatie van Leiden Marathon heeft zich de afgelopen maanden gestort op het schrijven van protocollen voor zowel lopers, publiek als hulpdiensten. Zo zouden deelnemers in de startvakken worden gespreid en kon publiek zich aanmelden voor speciale vakken waar maximaal 250 mensen op vaste plekken konden plaatsnemen.

"We zijn heel erg teleurgesteld dat onze dertigste editie niet in 2020 kan plaatsvinden, maar we hebben wel begrip voor het besluit. Ik wil ook benadrukken dat we echt een kans hebben gekregen van burgemeester Lenferink, die ook het hoofd van de veiligheidsregio Hollands Midden is", meldt voorzitter Tjeerd Scheffer.

De Leiden Marathon staat nu gepland voor 8 en 9 mei 2021. Dan is het ook de bedoeling dat de marathonvlag uit Griekenland wordt opgehaald.