De gemeente Leiden ontvangt een bedrag van ruim 10 miljoen euro van het Rijk voor twee woningbouwprojecten. Met de financiële bijdrage worden op het Werninkterrein en de Lammenschansstrip 2.286 woningen gebouwd.

Wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking) reageert enthousiast op de bijdrage: "Dit is ontzettend goed nieuws voor Leiden. De woningbouwimpuls maakt het mogelijk dat we doorpakken en op het Werninkterrein en in de Lammenschansdriehoek versnelt bijna 2.300 woningen kunnen bouwen. Dat is ook hard nodig. We hebben een flinke woningbouwopgave en moeten dus blijven bouwen; koop- en huurhuizen en voor alle doelgroepen."

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte onlangs een bedrag van 1 miljard beschikbaar voor een woningbouwimpuls, zodat tot 65.000 woningen versneld gebouwd worden. De eerste 290 miljoen euro is nu toegezegd en levert 51.000 woningen op.

"Om starters en mensen met lagere inkomens meer kansen op de woningmarkt te geven moeten er sneller en meer betaalbare woningen gebouwd worden", zegt minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. "Ruim 51.000 woningen erbij is een stevige bijdrage om het woningtekort in te lopen." In totaal moeten de komende tien jaar 845.000 nieuwe woningen worden gebouwd.