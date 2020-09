Fred van Trigt is maandag benoemd tot nieuwe burgemeester van Zoeterwoude voor een termijn van zes jaar.

CDA'er Van Trigt is nu nog wethouder (Gezondheid) in Hillegom, maar wordt op 7 oktober beëdigd als burgemeester van de kleinste zelfstandige gemeente in Zuid-Holland.

De benoeming voor één termijn wil niet betekenen dat Zoeterwoude hierna haar zelfstandigheid kwijt raakt. 'Het kan dat het bij één termijn blijft, maar het kan ook best meer zijn. Net als in Oegstgeest wil ik dat het gesprek in de regio gaande blijft', verklaart Jaap Smit, Commissaris van de Koning.