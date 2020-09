De Leidse Vrijwilligersprijzen worden vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet uitgereikt. De gemeente vindt een uitreiking zonder feestelijke bijeenkomst niet gepast en gelast die daarom af.

Volgens de gemeente kan het doel van de prijs, die sinds 1993 wordt uitgereikt, zonder een feestelijke uitreiking niet worden bereikt.

De prijzen zouden op woensdag 9 december worden uitgereikt door wethouder Marleen Damen (Gezondheid). Damen vindt het jammer, "in deze moeilijke tijd" extra duidelijk is "hoeveel vrijwilligers Leiden kent en hoe waardevol dat is".

In 1993 ging de prijs naar het echtpaar Co en Walter Verhoog. Nadat Co Verhoog kort na de prijsuitreiking was overleden, besloot de jury de prijs voortaan de Co Verhoogprijs te noemen.

Sinds 2014 zijn er ook prijzen voor de vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor vrijwilligers en de jeugd. Sinds dat jaar wordt van de Leidse Vrijwilligersprijzen gesproken.