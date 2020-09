Het Repair Café Leiden gaat zaterdagmiddag weer van start in Buurtcentrum Op Eigen Wieken in de Merenwijk na een periode van sluiting in verband met de coronamaatregelen.

Mensen kunnen zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur weer terecht bij de reparatie-experts om defecte apparaten te laten repareren. Computers, kleding, fietsen, meubels of speelgoed kunnen niet worden aangeboden ter reparatie.

De reparatie moet vooraf worden ingepland in verband met de coronamaatregelen. Ook kan er per reparatie maar één persoon langskomen met één artikel om te laten repareren. De reparatie is kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.