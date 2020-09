Meerdere personenauto's zijn in de nacht van zondag op maandag op de A44 bij Oegstgeest betrokken geweest bij een ongeluk. Een onbekend aantal mensen is bij het ongeval gewond geraakt. De weg is inmiddels weer vrij.

De politie was ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd.

Vanwege het onderzoek was de A44 in de richting van Amsterdam enkele uren afgesloten voor het verkeer, dat werd omgeleid.

De weg is sinds 8.40 uur weer open.