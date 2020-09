Bij zes medewerkers van de afdeling heelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt het Leidse ziekenhuis vrijdag.

Het zorgpersoneel heeft met vijf patiënten nauw contact gehad. Deze patiënten zijn door het LUMC en de GGD op de hoogte gesteld en blijven uit voorzorg tien dagen thuis of in het ziekenhuis in quarantaine.

Nauw contact wil zeggen dat de medewerkers meer dan vijftien minuten op minder dan 1,5 meter afstand van de patiënt waren, in de 48 uur voor de coronaklachten begonnen.

Nadat bekend werd dat er coronabesmettingen waren onder het personeel, heeft het LUMC bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Op de desbetreffende heelkundeafdeling zijn volgens het LUMC extra maatregelen genomen.