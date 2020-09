Een automobilist is vrijdag rond 16.30 uur op de kruising van de Voorschoterweg en de Rooseveltstraat in Leiden op zijn voorganger gebotst. Een van de bestuurders is daarbij gewond geraakt en met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De automobilist heeft vermoedelijk de lange rij wachtende auto's voor een rood stoplicht niet opgemerkt.

De rijbaan werd tijdelijk afgesloten vanwege het ongeval.