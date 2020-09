De 3 October Vereeniging heeft dit jaar geen servicepunt in de Stadsgehoorzaal, maar een mobiel servicepunt. Leidenaren kunnen in hun eigen straat of wijk terecht in de 'Rijdende Geus' voor 3 oktoberartikelen en informatie over het Leidens Ontzet.

De rood-witte wagen, een voormalig rijdende winkel, is woensdag gepresenteerd op de Garenmarkt. Het thema dit jaar is Samen thuis, samen uit. Leidenaren kunnen prijzen winnen door hun woon- of werkomgeving rood-wit te versieren.

Rik Kamps, voorzitter van de 3 October Vereeniging heeft de wagen gedoopt tot de 'Rijdende Geus'. Kamps wil het Leidens Ontzet "linksom of rechtsom" vieren, ondanks de beperkingen vanwege het coronavirus.

De omgebouwde SRV-wagen rijdt tot 30 september door Leiden. Het complete tourschema is te vinden op de website van de 3 October Vereeniging.