Wethouder Paul Dirkse heeft woensdag in een uitzending van nieuwspartner Sleutelstad laten weten dat alle scholen in Leiden kunnen voldoen aan de coronaprotocollen voor scholen en hun ventilatiesystemen op orde hebben.

Deze protocollen zijn opgesteld door de PO-Raad en de VO-raad. Slechte ventilatiesystemen zijn begin augustus geïnventariseerd in de Leidse scholen.

Sommige scholen hebben wel extra maatregelen moeten nemen om te kunnen voldoen aan de regels. "Zo is bijvoorbeeld in een school vastgesteld dat de deur in de gang altijd open moet blijven staan, omdat er anders te weinig ventilatie is", aldus wethouder Dirkse.

De Leidse scholen hebben onderling ook afspraken gemaakt over de regels voor bestrijding van het coronavirus. Dirkse: "Als mensen op individueel niveau een mondkapje willen dragen, is dat prima, maar we gaan het niet voorschrijven."