Twee containers op de Kamperfoeliezoom ter hoogte van de Voorhoflaan in Leiderdorp zijn dinsdagavond in brand gestoken. De afgelopen maanden is er vaker brand gesticht in dezelfde containers.

De brandweer bluste het vuur in de aan elkaar grenzende containers door deze vol te laten lopen met water.

De brand zorgde voor veel rookontwikkeling.