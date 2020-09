Een monteur van Ziggo rook dinsdagmiddag rond 13.30 uur een brandlucht in een woning aan de Kerckwervelaan in Oegstgeest waar hij aan het werk was. In de keuken werd de brandhaard gevonden.

De Ziggo-werknemer heeft samen met een ander persoon de hulpbehoevende bewoner van de woning naar buiten weten te krijgen. Daarna is het tweetal met een brandblusser gestart met het doven van het vuur.

De brandweer heeft de brand uiteindelijk volledig geblust. De bewoner is door ambulancemedewerkers nagekeken vanwege de ingeademde rook. Na controle hoefde hij niet naar het ziekenhuis.

De brand is ontstaan doordat een koffiezetapparaat op een brandende gaspit stond. Omdat er veel rook bij de brand vrijkwam, is de woning geventileerd.