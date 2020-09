Pauline Bouvy-Koene heeft besloten dat zij stopt als burgemeester van Voorschoten. Haar burgemeesterschap wordt sinds 4 mei waargenomen in verband met een operatie die zij moest ondergaan.

De burgemeester heeft aan commissaris van de Koning Jaap Smit en daarna de fractievoorzitters en collegeleden laten weten dat zij niet zal terugkeren als burgemeester.

"Haar huidige gezondheidssituatie en het perspectief daarin laten het haar niet toe om het burgemeesterschap te hervatten", laat de gemeente Voorschoten weten.

Dit betekent dat burgemeester Charlie Aptroot nog zal aanblijven als waarnemer. "Het doet me pijn de gemeente Voorschoten nu al te moeten verlaten", zegt Bouvy-Koene in een verklaring. "Ik zal me de komende tijd echter moeten richten op mijn gezondheid, waarbij zoveel energie nodig is dat ik dit helaas niet kan combineren met het mooie ambt van burgemeester."

Over de procedure om een nieuwe burgemeester voor Voorschoten te vinden, heeft Smit binnenkort een gesprek met de fractievoorzitters van de Voorschotense raad.