Een motor en een auto zijn maandagavond op de kruising van de Willem de Zwijgerlaan met de Gooimeerlaan in Leiden tegen elkaar gebotst.

De motorrijder raakte bij het ongeval gewond en is nagekeken door ambulancemedewerkers. Het is niet bekend of hij naar het ziekenhuis is overgebracht.

De motor is door het ongeval flink beschadigd. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.