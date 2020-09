Het academische jaar is maandag op de Universiteit Leiden geopend met een fysieke plechtigheid in de Pieterskerk met een beperkt aantal studenten, medewerkers en gasten. De plechtigheid kon worden gevolgd via een livestream.

Rector magnificus Carel Stolker constateerde in zijn laatste openingstoespraak dat "dit zonder twijfel een van de merkwaardigste periodes uit de geschiedenis van de Universiteit Leiden is".

De eerstejaarsstudenten krijgen voorlopig veel digitaal onderwijs vanwege het coronavirus. Stolker benadrukte dat fysieke ontmoetingen belangrijk zijn voor een universitaire opleiding. "Daarom gaan we alles op alles zetten om te zorgen dat jullie het aankomende jaar ook fysiek onderwijs gaan krijgen."