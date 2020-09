Twee debatteams van de Universiteit Leiden zijn Europees kampioen debatteren geworden. Tijdens de online finale van het EK gingen de Leidse studenten er in de 'open categorie' en 'Engels als tweede taal' met het goud vandoor.

Na negen voorrondes en in totaal zeven finalerondes tegen teams uit heel Europa bereikten de Leidenaren de finales van het Europees kampioenschap debatteren.

De stelling van de 'Engels als tweede taal' finale ging over een hypothetische wereld zonder religie. De studenten moesten redeneren voor een atheïstische samenleving en hebben daarmee gewonnen. In de open finale werd de winst behaald met een argumentatie tegen het recht voor gewetensbezwaarde politieagenten om bevelen te weigeren.

Het is voor het eerst dat Nederland een dubbele winst behaald op het EK debatteren. Het kampioenschap zou dit jaar in Astana in Kazachstan plaatsvinden, maar uiteindelijk is het hele evenement vanwege de coronacrisis online gehouden via Zoom.