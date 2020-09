Een automobilist is vrijdagavond in Leiden rond 18.30 uur op drie andere auto's gebotst toen hij vanaf de stationstunnel met hoge snelheid rechtsaf sloeg, de bocht te ruim nam en de verkeerde tunnelbuis in reed. Daarbij raakte niemand gewond.

De materiële schade is wel groot. Op beelden is te zien hoe de voertuigen flinke deuken hebben opgelopen.

De politie heeft de bestuurder van de auto die het ongeluk veroorzaakte aangehouden. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van het ongeluk was.