De Leidse woensdagmarkt keert per 9 september voorlopig terug naar de oude locatie rond de Nieuwe Rijn. De gemeente wil met deze proef kijken of de woensdagmarkt op een veilige manier kan plaatsvinden op de oude locatie.

De drukste kramen op de woensdagmarkt komen vanaf 9 september op brede plekken te staan. Ook komt er tussen de marktkramen voldoende ruimte voor een goede doorstroom.

De woensdagmarkt heeft relatief meer ruimte dan de zaterdagmarkt en wordt minder bezocht. Het succes van de proef hangt volgens de gemeente af van de bezoekers en de marktkooplieden. Daarom wordt er een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheid om afstand te bewaren, zodat de woensdagmarkt in het centrum kan blijven.

De zaterdagmarkt blijft in ieder geval tot 1 november op de huidige locatie rond de Lammermarkt en de Beestenmarkt. Het besluit of en wanneer de zaterdagmarkt weer terug kan naar de Nieuwe Rijn, is afhankelijk van onder meer de proef met de woensdagmarkt en de actuele coronacijfers.