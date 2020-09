De Korevaarstraat in Leiden wordt vrijdag vanaf 20.00 uur tot en met 5.00 uur in de nacht van zondag op maandag afgesloten ter hoogte van de Hoogvliet. De straat wordt heringericht en is daarom tijdelijk afgesloten voor autoverkeer.

Autoverkeer en bussen worden omgeleid met behulp van verkeersregelaars en borden. Daarnaast komen de haltes op de Korevaarstraat en de Breestraat te vervallen. Op zaterdag wordt tussen 10.00 uur en 18.00 uur een pendeldienst ingezet in de Breestraat. De halte aan de Prinsessekade blijft bereikbaar voor bussen.

De bedrijven en Parkeergarage Breestraat blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. De parkeergarage is toegankelijk via de Sint Jorissteeg.