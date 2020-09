De gemeente en EHBO-vereniging hebben een nieuwe aed (automatische externe defibrillator) aangeschaft en opgehangen bij de brandweerkazerne aan de Simon Smitweg in Leiderdorp.

Met de komst van de nieuwe aed heeft Leiderdorp in totaal zestien draagbare defibrillators ter beschikking.

Het is de zevende aed in Leiderdorp die 24 uur per dag bereikbaar is. Daarnaast hangen er nog negen reanimatieapparaten op plekken die niet altijd bereikbaar zijn, zoals in de hal van het gemeentehuis.

De aed's zijn aangemeld bij HartslagNu. Zodra er via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, stuurt de organisatie een bericht naar vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer zijn. Ook staat in de oproep vermeld waar de dichtstbijzijnde aed hangt.