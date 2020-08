De coronateststraat naast het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp blijft woensdag gesloten vanwege zomerstorm Francis, meldt GGD Hollands Midden.

De teststraat wordt gesloten, omdat deze in de buitenlucht is gevestigd. "Het is niet verantwoord voor zowel het personeel als de mensen die getest zouden gaan worden", zegt een woordvoerder van de GGD.

In totaal hadden 372 mensen woensdag een afspraak staan bij de testlocatie. Deze mensen kunnen zich laten testen op een andere locatie, of de test wordt uitgesteld.

De teststraat in Alphen aan den Rijn heeft een extra laan ingericht. Daar kunnen woensdag 130 mensen terecht. Daarnaast is er ook nog ruimte in Gouda. De andere testen kunnen donderdag of uiterlijk vrijdag alsnog worden uitgevoerd in Leiderdorp.

De locatie blijft de hele dag gesloten, omdat de windstoten tot in de middag aanhouden.