Zomerstorm Francis heeft in de nacht van dinsdag op woensdag op verschillende plekken in Leiden voor overlast gezorgd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Op de Hooigracht is ter hoogte van de Albert Heijn rond 23.00 uur een boom omgewaaid. Daarnaast is een grote tak afgebroken van een boom bij de Hoge Rijndijk.

In de Breestraat, de Mirakelsteeg en de Surinamestraat zijn borden en steigers beschadigd geraakt.

Aan de Lindelaan in Zoeterwoude is een groot deel van een boom afgebroken en terechtgekomen op geparkeerde auto's. De brandweer heeft het afgebroken deel afgezaagd en de takken die op de auto's lagen verwijderd. Het is nog onduidelijk of de voertuigen schade hebben opgelopen.

De verwachting is dat de storm woensdagmiddag in kracht zal afnemen.