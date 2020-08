De brandweer is dinsdagavond uitgerukt nadat een stoel in GGZ Rivierduinen aan de Valklaan in Oegstgeest in brand was gevlogen. Niemand raakte gewond.

Verschillende brandweervoertuigen kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer had de brand in de filmzaal van de instelling snel onder controle.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.