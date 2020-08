De Leidse gemeenteraad bestaat vanaf 1 oktober uit tien partijen. Partij Sleutelstad wordt dan na bijna een jaar van interne ruzies officieel opgesplitst in Partij Sleutelstad onder leiding van Maarten Kersten en Leiden Participeert onder het bewind van Anandkoemar Jitan.

De fractie van Leiden Participeert bestaat straks uit raadslid Jitan en duoraadslid Anand Siwpersad. Kersten blijft binnen zijn partij samenwerken met duoraadslid Famke Güler.

"Met Leiden Participeert denken we een betere invulling te kunnen geven aan de basisprincipes waarvoor we ooit in de politiek zijn begonnen", stelt Jitan. "Dat houdt in: de burgers weer te betrekken bij de politiek, zodat ze invloed kunnen uitoefenen op hun directe leefomgeving."

De ruzie over de naam Partij Sleutelstad is met de afscheiding overigens niet beëindigd. Er loopt nog een bodemprocedure bij de rechtbank om vast te stellen wie uiteindelijk het recht heeft om die naam te voeren.