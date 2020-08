De brandweer is dinsdag rond het middaguur uitgerukt voor een woningbrand aan de Cleveringalaan in Oegstgeest. De brand was ontstaan door een vaatwasser.

De brand werd rond 12.30 uur gemeld door Brandweer Hollands-Midden op Twitter. Toen was ook al het sein brand meester gegeven.

Volgens de brandweer ontstond de brand in de keuken bij de vaatwasser. Doordat het rookalarm afging, kon de bewoonster van het huis ontkomen. Ze raakte niet gewond.