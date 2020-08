PvdA-senator Ruud Koole, informateur van de nieuw te vormen coalitie in de Oegstgeestse gemeenteraad, gaat met de VVD, PrO (Progressief Oegstgeest), D66 en CDA om tafel om te praten over een samenwerking. Dat maakte hij dinsdag bekend na gesprekken met de partijen uit de raad.

Koole begon afgelopen week aan zijn klus nadat het VVD-informateur Vincent Janssen niet lukte om een nieuwe coalitie te vormen.

"Op basis van de naar voren gebrachte inzichten tijdens de verkennende gesprekken heb ik besloten deze week vervolggesprekken te hebben met VVD, PrO, D66 en CDA, waarna wordt geprobeerd vast te stellen welke van de mogelijke meerderheidscoalities binnen de groep van deze vier partijen als eerste wordt onderzocht", schrijft Koole.

PrO stapte begin juli uit de coalitie met VVD en CDA. Volgens fractievoorzitter Melanie van Driel was het vertrouwen in de VVD te veel beschadigd omdat de liberale partij op het laatste moment tegen de plannen voor kasteel Endegeest stemde.

Volgens de VVD lag de fout juist bij de opgestapte wethouder Peter Glasbeek, die punten zou hebben opgenomen in de overeenkomst met ontwikkelaar Oudendal, die haaks stonden op wat eerder in de raad was afgesproken.