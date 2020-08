Jasin A. heeft bekend in het najaar van 2019 twee verkrachtingen en een aanranding in Leiden te hebben gepleegd, melden onder meer Omroep West en Unity.NU maandag. De 22-jarige Leidenaar wordt verdacht van de aanranding en verkrachting van drie Leidse studentes.

Volgens Omroep West werd maandagochtend in de Haagse rechtbank duidelijk dat A. onlangs voor het eerst een verklaring over de drie zedendelicten wilde afleggen.

Op basis van deze verklaring heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten dat er meer psychisch onderzoek nodig is "om meer te weten te komen over zijn drijfveren". De inhoudelijke zitting die voor maandag gepland stond, is om die reden opgeschort.

A.'s advocaat pleitte voor vervroegde vrijlating met een enkelband. De officier van justitie en de rechter gingen hier niet in mee. "Het zijn heftige feiten. Jonge vrouwen, die onder invloed waren, zijn in een steegje getrokken. Ze waren een makkelijke prooi", aldus de officier van justitie.

Op 26 oktober is een Leidse studente aangerand. En op zowel 6 november als 4 december werd een studente slachtoffer van verkrachting. De incidenten leidden in het najaar van 2019 tot grote onrust. De politie opende naar aanleiding van de verkrachting op 4 december een groot onderzoek naar zedendelicten in Leiden.

De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt op 6 november hervat.