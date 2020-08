De oudste molen van Leiden wordt in de komende maanden gerestaureerd. De Maredijkmolen aan de Groene Maredijk staat inmiddels in de steigers voor een flinke schilderbeurt. Ook worden aangetaste plekken in het houtwerk vervangen.

De Molenstichting Leiden heeft de opdracht voor de restauratie van de wipmolen gegeven. "De werkzaamheden die nu uitgevoerd gaan worden, hebben vooral betrekking op de huid (buitenkant, red.) van de molen", zegt molenaar Philip Pijnnaken-Vroeijenstijn.

Daarnaast moet de fundering grondig hersteld worden. De molen kampt al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw met verzakkingen. Sindsdien zijn al enkele maatregelen genomen, maar die hielpen niet genoeg. Daarom wordt de fundering nu aangepakt.

"Daarbij krijgt de molen een nieuwe fundering en wordt de hele constructie bovendien hoger op de dijk gezet. Als voorbereiding op die ingrijpende tweede fase zijn onderzoeken in gang gezet. Wanneer alle seinen op groen staan, kunnen ook die werkzaamheden aanvangen", aldus Pijnnaken-Vroeijenstijn.