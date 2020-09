Het ING-bankkantoor in winkelcentrum De Winkelhof in Leiderdorp wordt definitief gesloten. Het kantoor was vanwege het coronavirus al enige tijd dicht, maar in een brief stelt de bank dat er geen behoefte meer is aan de locatie omdat steeds meer mensen hun geldzaken via het internet regelen.

Eerder werd al bekend dat het ING-filiaal aan de Voorstraat in Voorschoten gaat sluiten.

Inwoners van Leiderdorp zijn voortaan aangewezen op het ING-bankkantoor aan het Schuttersveld in Leiden.