Een voetganger is zaterdag op het zebrapad voor de Action aan de Langegracht in Leiden aangereden door een bestelbus. De voetganger raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het incident vond om 17.45 uur plaats. Na het ongeval is de Langegracht in de richting van de Pelikaanstraat enige tijd afgesloten geweest voor al het verkeer.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.