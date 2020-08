Een extra bedrag van 55 miljoen euro is nodig voor de nieuwbouw of renovatie van Leidse schoolgebouwen tot 2032. Onderwijswethouder Paul Dirkse zal aankomende maand om een bedrag van 24 miljoen euro vragen tijdens de bespreking van de gemeentelijke financiën.

Het extra geld is nodig, omdat de bouwkosten de afgelopen tijd zijn gestegen, meldde Dirkse eerder in een brief. Het bedrag komt boven op de eerder toegezegde 75 miljoen euro tot 2030.

Het geld is onder meer bedoeld voor de renovatie van het schoolgebouw in de Stevenshof, Scholencomplex De Zwaluw en 't Klankbord en van Vrije School Mareland. Ook wordt er 4,9 miljoen euro vrijgemaakt voor de bouw van een nieuwe school in de Mors.

Een aantal scholen moet nog tot 2024 wachten op nieuws over de renovatie van hun gebouw, omdat er dan pas wordt besloten over het geld dat nodig is voor deze projecten.

Het extra bedrag zal 1 september worden besproken in de raadscommissie Onderwijs en Samenleving.