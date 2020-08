Een persoon die vrijdag te water is geraakt bij een woning aan de Zijldijk in Leiderdorp is overleden.

Hulpdiensten kregen rond 18.00 uur een melding binnen. Bij aankomst van de hulpverleners was het slachtoffer al overleden.

Een duikteam van de brandweer werd ook opgeroepen. Het is niet bekend wat er precies gebeurd is.

Forensisch rechercheurs doen onderzoek naar het ongeval. De politie heeft vrijdagavond via Twitter gemeld dat er geen sprake is van een misdrijf.